Çocuklar, ağız ve diş sağlığı konusunda bilgilendirildi

Samandağ Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi’nde 22 - 27 Kasım arasında kutlanan Ağız ve Diş Sağlığı Haftası sebebiyle çocuklara yönelik eğitim düzenlendi. Diş hekimi Meryem Emir tarafından verilen eğitimde; ağız ve diş sağlığı, beslenme, ağız bakımı ve diş fırçalama hakkında çocuklar bilgilendirildi.

Eğitimin sonunda diş hekimi Meryem Emir tarafından çocuklara balon dağıtıldı.

Samandağ Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi tarafından yapılan açıklamada, “Çocuklarımızı ağız ve diş bakımı konusunda bilgilendirdik. Onların sağlıklı büyümeleri için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Hekimimize emeğinden ve ilgisinden dolayı teşekkür ederiz” dedi.