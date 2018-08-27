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27 Ağustos 2018 19:56

Çocukların silahla oyununda faciadan dönüldü

Hatay’ın Merkez ilçesi Antakya’da 9 yaşındaki çocuk, 10 yaşındaki arkadaşının oynadığı silahın kazayla ateş alması sonucu yaralandı.

Çocukların silahla oyununda faciadan dönüldü

27 Ağustos 2018 19:56


Olay, saat 17.30 sıralarında Antakya ilçesi Akasya Mahallesi’nde bulunan bir apartmanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, M.İ.’ye ait ruhsatsız silahla oynayan C.K. (10), silahın yanlışlıkla ateş alması sonucu 9 yaşındaki arkadaşı A.E.İ.’yi yaraladı. Kanlar içinde yere yığılan çocuk, 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Antakya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Babasına ait olan ruhsatsız silahla yaralanan A.E. İ.’nin, tedavisinin devam ettiği öğrenildi.


Evinde ruhsatsız silah bulunduran M.İ. ve arkadaşını silahla yaralayan C.K.’nın annesi olay yerinde yapılan sorguların ardından ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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