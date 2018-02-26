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26 Şubat 2018 14:19

Cumhurbaşkanının teşekkür ettiği kadınlar, Mehmetçiğe yemek yapma yarışında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Gaziantep’teki AK Parti İl Kongresinde yaptığı konuşmada teşekkür ettiği kadınlar, Mehmetçiğe yemek yapmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanının teşekkür ettiği kadınlar, Mehmetçiğe yemek yapma yarışında

26 Şubat 2018 14:19


Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin Afrin’de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’nda görev yapan Mehmetçiğe sınır köylerinden yemekler gönderiliyor.


Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Gaziantep’teki AK Parti İl Kongresinde teşekkür ettiği kadınlar, Hatay’ın Hassa ilçesi Ardıçlı Mahallesi’nde bir araya geldi. Kesilen 3 kurbandan yaklaşık bin 500 tane içli köfte hazırlayan 50 kadın, yaptıkları yemekleri sınır birliklerine gönderdi.


Hassalı kadınların Mehmetçiğe yemek yapmasında ön ayak olan Ardıçlı Mahallesi Muhtarı Mehmet Bozkurt, "Vatandaşlarımızla iş birliği yaparak analarımız, bacılarımız el emekleriyle Mehmetçiğimize göndermek üzere içli köfte hazırlıyor. Mehmetçiğimize kendi elimizle götürüyoruz. 3 tane kurban kestik. Yaklaşık bin 500 tane köfte hazırlayacağız. Sıcak sıcak Mehmetçiğimize yetiştireceğiz. Dışarıdaki anneleri, babaları kaygısız olsun” dedi.




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