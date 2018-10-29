Cumhuriyet Bayramı Hatay'da coşkuyla kutlandı

Hatay'da Cumhuriyet'in kuruluşunun 95. yıldönümü törenle kutlandı.

Program öncesinde Hatay Valiliği'nde Vali Erdal Ata tarafından tebrikler kabul edildi.

Atatürk Caddesi'nde gerçekleşen etkinlik, Hatay Valisi Erdal Ata, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Garnizon Komutanı Piyade Albay Ahmet Gürbüz ve il protokolünün katılımıyla, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Konuşmalar öncesinde kürsüde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Daha sonra kürsüye çıkan Hatay Valisi Erdal Ata, Cumhuriyetin 95. yıl dönümünün heyecanını ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Vali Ata, “Bugün, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kurulan ve yüce milletimizin karakterine en uygun, dünyanın en çağdaş yönetim şekli olan cumhuriyetimizin 95. yıl dönümünü kutlamanın büyük coşkusunu, heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Büyük Atatürk'ün Samsun'a çıkışı ile başlayan, bağımsızlık ve özgürlük mücadelesi, onun önderliğinde ulusumuz ve bağrından çıkan kahraman ordumuzca, büyük bir azim, inanç ve kararlılıkla yürütülmüş, her türlü zorluğa rağmen eşi benzeri görülmeyen büyük bir zafer kazanılmıştır. Bu büyük ve tarihi zaferle, ulusumuza onurlu bir yaşam, parlak bir gelecek, çağdaş bir devlet yönetimi armağan eden Yüce Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha minnet, şükran ve saygıyla anıyoruz” dedi.

Tören, öğrencilerin günün anlam ve önemine ilişkin okuduğu şiirler, kutlamalar, halkoyunları ekibinin gösterileri ve askeri araçların geçişiyle son buldu.