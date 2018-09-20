Damar yolu açtığı hasta darp etti

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir sağlık personeli, acil serviste alkollü olduğu belirtilen bir hasta tarafından darp edildi.

Edinilen bilgiye göre, İskenderun Devlet Hastanesi Acil Servisine 112 sağlık ekipleri tarafından getirilen Sinan O.'ya sağlık çalışanı Yusuf Yörük damar yolu açmak için kabine geçti. Alkollü olduğu belirtilen Sinan O., hastane çalışanlarına bir anda tepki gösterdi. Hastane malzemelerine zarar veren şahsı sağlık çalışanları durdurmaya çalışınca tartışma çıktı. İddiaya göre tartışmanın büyümesiyle sağlık çalışanı Yörük, Sinan O. tarafından darp edildi. Güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle son bulan olayda Yusuf Yörük yaralandı.

Acil servise gece geç saatlerde 112 tarafından getirilen alkollü hasta tarafından darp edildiğini belirten sağlık çalışanı Yusuf Yörük, “Şu anda çok yorgun ve bitkin durumda. Hasta sarhoş olduğu için erkek personel olarak ben damar yolunu açmak için kabine geçtim. Damar yolunu açtığım esnada şahıs sedyeden atlayarak hastanenin malına zarar vermeye başladı. Ben de hastane malzemesine zarar gelmemesi için sedyeyi tuttum. Bana döndü ve küfretmeye başladı ve ardından bana vurarak darp etti” dedi.

Sağlık çalışanlarına yönelik saldırılara bir anlam veremediklerini ifade eden Yörük, "Gelen hastalara annemiz, babamız, kardeşimiz ve bacımız gibi davranıyoruz. Kimseye art niyetimiz yok. Gereken hizmetin en üst seviyesini veriyoruz. Ama karşılığında da biz bunu alıyoruz" diye konuştu.

Olayın ardından sağlık çalışanını darp ettiği iddia edilen Sinan O. gözaltına alındı.