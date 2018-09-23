Davetsiz Suriyeli'den Türk düğününde göbek şov

Hatay'da, yöresel kıyafetleriyle Türk düğününe davetsiz katılan Suriyeli adam düğünün ilgi odağı oldu.

Hatay'ın İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesinde gerçekleşen bir mahalle düğününün davetsiz misafiri olan Suriye uyruklu bir kişi, müziğin ritmine kapılarak yöresel kıyafetleriyle göbek şovu gerçekleştirdi. Düğündeki misafirlerin ilgi odağı haline gelen Suriyeli adam, kısa sürede düğündekileri coşturmayı başardı.

Düğün evi yakınlarında oturduğu öğrenilen ve Suriye'deki iç savaş nedeniyle Hatay'a yerleşen Suriyeli, düğün sahiplerinin de yakınlık göstermesiyle düğün alanına neşe kattı. Oyunuyla uzun süre ilgiyle izlenen Suriyeli, yaşına rağmen sergilediği göbek dansı ve şovuyla misafirlerden alkış topladı.

Daha sonra düğün sahiplerine hayırlı olsun dileklerinde bulunan Suriyeli'ye teşekkür eden düğün sahipleri, "Birlikte güler, birlikte oynarız" diyerek el sıkıştılar.