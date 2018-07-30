Defne Belediyesi mahallelerde menfez çalışmalarına başladı

Subaşı Mahallesi Barış Caddesi’nde büzlerle yapılmış olan köprünün hayati tehlike arz etmesinden ötürü yıkıp yerine kutu menfez yapımına başladıkları bilgisini veren Defne Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Koçören Mahallesi’nde de derenin taşkınlara sebebiyet vermesinden ötürü 2 adet kutu menfez yapımı gerçekleştireceklerini duyurdular.

Çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanacağını belirten ekipler, yapılan çalışmalar ile ulaşımda çekilen zorlukların da giderileceği bilgisini verdiler.