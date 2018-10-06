Defne sabunları birçok hastalığa şifa oluyor

Hatay'a özgü defne yağından elde edilen sabunlar, birçok hastalığa şifa oluyor. Sahtesini ayırmanın zor olduğu defne sabunları, uzun emekler sonucunda yapılıyor.

Türkiye'de en çok Hatay'da yetiştirilen defne, önce yağa sonra da sabuna dönüştürülüyor. 40 yıllık baba mesleğini devam ettiren Özcan Kaya, el yapımı sabunların birçok hastalığa şifa olduğunu söyledi.

20 yıldan bu yana baba mesleğini yaptığını belirten Özcan Kaya, sabunda hammaddenin defne yağı olmasına özen gösterilmesi gerektiğinin altını çizerek "Bu meslek babadan gelen bir meslektir. 40 yıldan beri babam yapıyordu, 20 yıldan beri ben yapıyorum. Zeytinyağlı ve defneli olarak yapılıyor. Zeytinyağından ve defne yağından yapılan sabunlar var. Defne yağı ne kadar çok olursa sabun o kadar güzel olur. Defne sabunun faydaları, saç dökülmesini, kepeği önler, cildi besler, kaşıntı, romatizma ve sedef hastalıklarına birebirdir. Sabunlar el yapımı olarak Hatay'a özgüdür. Sabunu alırken, el yapımı olmasına dikkat etmeliyiz. Bazı kesimler, başka madde karıştırarak defne sabunu elde edenler var. Hammaddesi olarak zeytinyağından ve defne yağından şaşılmamalıdır. Zeytinyağından ve defne yağından yapılan tüm sabunlar sağlamdır. Bunların mevsimi Kasım ve Aralık aylarındadır. Bu zamanlarda herkes gelir, pişirir ve sabun elde eder" dedi.

1 kilo yağ ile 1 kilo 300 gram sabun elde edildiğini söyleyen Kaya, "Defne oranı ne kadar çok olursa o kadar güzel olur. Yüzde yüz, yüzde elli olanı vardır, ona göre fiyatında satıyoruz. Yüzde yüz oranını 75 liradan satıyoruz, zeytinyağı olursa fiyatı düşüyor. Sabunun sahtesini ve orijinalini ayırt etmek zordur. Defne yağını getirerek yaptırırsanız olur. Çarşıdan aldığınız sabunların hangi yağdan neyden elde edildiğini bilemezsiniz" ifadelerine yer verdi.

Özcan Kaya el yapımı defne sabunun yapımından da bahsederek "Sabunun hammaddesi defne yağı ve kostiktir. Kostiğini fazla koyduğunda vücudu tahriş eder, az koyduğunda ise akar gider. Bunun bir ölçümü var ona göre yapıyoruz. Önce zeytinyağını ve defneyi kazanın içerisine koyuyoruz. Daha sonra ateşini yakıyoruz, ılık hale getiriyoruz. Sonrasında ise su ile kostiğini eritip, kazana yavaşça döküyoruz ve 20-25 dakika durmaksızın karıştırıyoruz. Kalıbına döküp, üzerinden çizgiden geçtikten sonra kesiyoruz. Kesilmesinin ardından sabunu elde ediyoruz” dedi.

Antakya'da baharatçılık yapan Firuzan Kumru, turistlere ve yerli halka satış yaptıklarını belirterek “Hatay'ın defne yağı ve sabunu meşhurdur ve buraya özgüdür. Saça ve cilde çok büyük faydası vardır. Biz devamlı kullanırız. Defne yağı ağrılara, sızılara çok iyi gelir masaj şeklinde kullanırız. Gelen turistlerimiz ve yerli halk devamlı alır ve memnunlardır” dedi.