Defne’de arazi yangını

Hatay’ın Defne ilçesi Özengilli Mahallesi’nde elektrik direğinde oluşan kıvılcımlar nedeniyle çıktığı iddia edilen arazi yangını Orman İşletme ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından hızlı müdahale sonucu söndürüldü. Kısa sürede geniş alana yayılan yangında 2 helikopter, 4 arazöz, 2 su tankı ve çok sayıda Büyükşehir Belediyesi itfaiye aracı müdahalede bulundu. Mahalle sakinleri, çıkan yangını endişeli gözlerle izlerken, ekipler 30 dakikada yangını söndürerek soğutma işlemini başlattı.

Mahalleli, meydana gelen yangına elektrik direğinden çıkan kıvılcımların neden olduğunu iddia etti. Çıkan yangın üzerine orman işletme ekiplerine haber verdiklerini ve ekiplerin kısa sürede müdahalede bulunduğunu belirten Özengilli Mahalle Muhtarı Hamza Çelik ise, “Orman İşletme ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tam zamanında ulaştılar. Zaten 1-2 dakika daha kalsaydı, yerle bir olacaktık” dedi.