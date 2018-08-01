Dera ve Kuneytra’dan tahliye edilen ailelere insani yardım

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, yaptığı açıklamada, Dera ve Kuneytra’dan tahliye edilenlerden 144 ailenin Halep’in batı kırsalında bulunan Meyzenaz geçici barınma merkezine yerleştirildiğini söyledi.

Suriye’de insani yardım çalışmalarına devam eden İHH ekiplerinin, Dera ve Kuneytra’dan tahliye edilenlerinde yardımına koştuğunu ifade eden Tosun, "Tahliye süreci boyunca Dera ve Kuneytra’dan gelen aileleri Hama kırsalındaki Madik Kalesi yakınlarında karşıladık. Tahliyelerin parça parça yapılması sonucu toplamda 10 bin 364 kişi kişi İdlib ve Halep’in batı kırsalına geldi. Gelenlere ilk etapta hazırlamış olduğumuz acil yardım paketlerini dağıttık. Kafilelerin güvenli bir şekilde Halep’in batı kırsalına intikal etmesinden sonra tahliye edilenlerden 144 aile Meyzenaz geçici barınma merkezine yerleştirildi" dedi.

Selim Tosun, Dera ve Kuneytra’dan tahliye edilen ailelere çeşitli insani yardım malzemeleri dağıttıklarını belirterek, "Meyzenaz geçici konaklama merkezine yerleştirilen aileler Dera ve Kuneytra’dan çıkarken yanlarına hiçbir eşyalarını alamamışlar. Uzun ve ölüm riskiyle karşı karşıya kaldıkları bir yolculuğun sonrasında güvenli bölgeye ulaşan 144 aileye Meyzenaz geçici konaklama merkezinde gıda kolisi, hijyen paketi, mutfak seti ve sıcak yemek dağıtımı yaptık" diye konuştu.