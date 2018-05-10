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10 Mayıs 2018 11:44

Devrilen yakıt tankerinin sürücüsü yaralandı

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde otoyol kavşağında virajı alamayarak devrilen yakıt tankerinin sürücüsü yaralandı.

Devrilen yakıt tankerinin sürücüsü yaralandı

10 Mayıs 2018 11:44

Tankerde bulunan mazot ise yola döküldü.


Alınan bilgiye göre, Dörtyol ilçesinde Yüksel Dalkıran yönetimindeki 33 CHP 57 plakalı yakıt tankeri, virajı alamayarak devrildi. Tankerde maddi hasar oluşurken, tanker şoförü yaralandı. Yoldan geçenlerin haber verdiği sağlık ekipleri, olay yerine gelerek ilk müdahaleyi yaptıkları yaralı Yüksel Dalkılıç’ı, Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralı şoförün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


Kaza sonrası devrilen tankerdeki mazot ise karayoluna döküldü.


Olay yerine gelerek tedbir alan trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.




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