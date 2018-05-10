Devrilen yakıt tankerinin sürücüsü yaralandı

Tankerde bulunan mazot ise yola döküldü.
Alınan bilgiye göre, Dörtyol ilçesinde Yüksel Dalkıran yönetimindeki 33 CHP 57 plakalı yakıt tankeri, virajı alamayarak devrildi. Tankerde maddi hasar oluşurken, tanker şoförü yaralandı. Yoldan geçenlerin haber verdiği sağlık ekipleri, olay yerine gelerek ilk müdahaleyi yaptıkları yaralı Yüksel Dalkılıç’ı, Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralı şoförün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza sonrası devrilen tankerdeki mazot ise karayoluna döküldü.
Olay yerine gelerek tedbir alan trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.