Diplomalarını alıp tatile çıktılar

İSTE 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Diploma ve Kapanış Töreni, Merkez Kampüs Barbaros Hayrettin Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Törende konuşan Hatay Vali Yardımcısı Aydın Tetikoğlu, İSTE’nin kurulduğundan bu yana büyük gelişme gösterdiğine dikkat çekerek, “İSTE’ye her geldiğimizde bir yenilik, büyük bir heyecan ile karşılaşıyoruz. Bu enerji ile İSTE ülkemizin gelişmesine büyük katkı sunan projeler geliştirmeye ve nitelikli insan kaynağı yetiştirmeye devam edecektir” dedi.

İSTE Konservatuvarı öğretim elemanlarının sunduğu ayrılık temalı eserlerden oluşan mini müzik dinletisinin ardından törende bir konuşmasını yapan İSTE Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, ünlü düşünür Seneca’nın ‘Başlayan her şey biter’ bir sözünü hatırlatarak, “İşte bugün burada ön lisans ve lisans eğitimi süreciniz bitti. Acısıyla tatlısıyla, hiç bitmeyecek gibi gözüken okulunuz bitti. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Şimdi sizin için yeni bir sayfa açılıyor. Sizlere yürekten inanıyoruz. Yolunuz ve bahtınız açık olsun” dedi.

Konuşmasında, İSTE’nin Teknoversite vizyonunun, İş Dünyasıyla Entegrasyon (İDE), Teknoloji Transferi Ofisi (TTO), Teknoloji Okuryazarlığı, Teknologluk ve Anayurt Güvenliği vb. gibi ana unsurlarını da davetlilere tanıtan Prof. Dr. Türkay Dereli, “Notlar ve sıralamalar belli olur olmaz bugün burada orijinal diplomalarımızı sunabilmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Biz İSTE olarak yeni bir şey söylüyoruz. Tekniği ve teknolojiyi yaşayan ve yaşatan dual bir üniversite kurmaya çalışıyoruz. İSTE diyoruz, Teknoversite diyoruz. İSTE’den mezun olabiliyorsunuz, Teknoversite’yi bitirdiğinizde ise aynı zamanda ‘teknolog’ oluyorsunuz. İSTE’rseniz ikisini de başarıyla bitirebiliyorsunuz” şeklinde konuştu.

İSTE Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden yüksek şeref derecesi ile mezun olan fakülteler birincisi Mehmet Hakan Satun ise kendisini yetiştiren tüm öğretim elemanlarına ve ailesine teşekkür ederek, “İSTE bana çok şey kattı. Teknoloji, entegratörlük, teknologluk, inovasyon, teknoloji transferi, teknopark, girişimcilik ve benzeri konularda kendimizi çok geliştirdik. İDE programı sayesinde daha mezun olmadan işe yerleştik” şeklinde konuştu.

Ardından Mehmet Hakan Satun mezuniyet kütüğüne plaka çakarak davetlilerden alkış aldı.

Diplomaların dağıtımından önce, İş Dünyasıyla Entegrasyon programına katılarak, programı başarıyla tamamlayan mezunlara Entegratör Sertifikaları, Teknologluk sınavında başarılı olan mezunlara da Teknolog Sertifikaları takdim edildi.

Sertifikaların dağıtımının ardından dereceye giren mezunlara diplomaları ve İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası)ve Atakaş Şirketler Grubu sponsorluğunda hediyeleri takdim edildi.

Tören, İskenderun Teknik Üniversitesi’nin mezun öğrenciler ve aileleri için organize ettiği iftar yemeği ile son buldu.

Mezunlar ve aileleri ile öğretim elemanları başta olmak üzere yoğun bir katılımın olduğu törene, İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, İskenderun Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, Arsuz Belediye Başkanı Nazım Çulha, Deniz Üs Komutanı Aykar Tekin, İskenderun OSB Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Tosyalı, İTSO Yönetim Kurulu Üyeleri Muhsin Yeter ve Necat Özkaya, Ekinciler Holding Yönetim Kurulu Üyesi Recep Ekinci, İGC Başkanı Veysel Cıncık, İŞKUR Hatay İl Müdürü Ziya Yüksel ile çok sayıda davetli katıldı.