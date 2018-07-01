Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı

Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Samandağ-Antakya çevre yolunda meydana gelen kazada, 2 arkadaşıyla beraber Çevlik’ten dönenlerin içinde bulunduğu otomobil, Subaşı mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada araçta bulunan Asker Meydancı olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 2 kişi ise Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı. Asker Meydancı’nın cenazesi Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.