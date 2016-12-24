Diyanet’in yardım tırları dualar eşliğinde İdlib’e yolcu edildi

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı öncülüğünde gerçekleştirilen “Halep’te İnsanlık Ölmesin” başlıklı kampanya kapsamında bölgede görev yapan il ve ilçe müftülerinin da katılımıyla yardım tırları, Cilvegözü kapısından İdlib’e dualarla uğurlandı.

Hatay, Osmaniye, Adana, Mersin, Kilis, Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Adıyaman’dan 9 il Müftüsü, 95 ilçe Müftüsü olmak üzere toplam 104 Müftünün katıldığı etkinlikte Reyhanlı Yenişehir Camii İmam Hatibi Mehmet Cemiloğlu Kur’an-ı Kerim okudu.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yavuz Ünal yaptığı konuşmada, Türk Milletinin kadirşinas tavrı nedeniyle kendileri ile onur duyduğunu, böyle bir milletin mensubu olmaktan şeref duyduğumuzu belirtti.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yavuz Ünal, Allah’ın kendilerine merhameti ile muamele etmesini dileyerek, “Burada insanlık ölmesin, her ne kadar başında Halep olsa da insanlık ölmesin adlı bir kampanya da milletimizin dişinden tırnağından arttırdığı bütün hassasiyetin ortaya koyduğu çabasıyla biriken özellikle kardeşlerimizin Halep’ten İdlib’e intikal eden kardeşlerimizin de o bölgeden mağdur ve muhtaç olan kardeşlerimizin ihtiyaçlarına yönelik olarak tanzim edip tanzim edilen yardım tırlarının buradan kendilerine götürmek üzere toplanmış bulunmaktayız. Yaklaşık olarak 113 ilçe müftülerimiz inşallah bu yardımı milletimizin emaneti olan bu yardımı bizzat Diyanet İşleri Başkanı ve başkan yardımcısı, Türkiye Diyanet Vakfının temsilcileri, il müftülerimiz ve ilçe müftülerimiz ile birlikte inşallah organize edeceğiz” dedi.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Ünal, Hz. Muhammed’in yardımla ilgili bir kıssasını da paylaşarak, “Bu yardımın geçmişi ile alakalı küçük bir anektod hatırlatmak istiyorum. “Hz. Muhammed S.A.V Mescidi Nebevi’de oturur, Hubar kabilesinden bir grup heyet gelmiştir. Son derece perişandır. Hallerini gördüğünde Bilalı Habeşi’ye HZ. Peygamber kalk ya Bilal ezan oku, der. Bunun üzerine zamansız okunan bir ezandır. Medineli Müslümanlar mescide dolarlar. HZ. Peygammber çıkar hutbeyi ilan eder. “Bütün insanlar yanı nefisle yaratılmıştır. İnsanlar kardeştir. Müminler kardeştir. Ve onların durumunu arz eder. Bunun üzerine bir Müslüman avucun içerisinde kese ile gelir. Ve önüne koyar. Ardından geriye döner herkes evine ocağında ne varsa iki yığın oluşturacak şekilde bir yardım kampanyası başlatır. Bu Hz. Muhammedi o kadar duygulandırır ki, hutbeye çıkar tekrar. O sevincini ve o mutluluğunu paylaşır. Ve ardından “kim bir sünnet başlatır. Bunu icra ederse bu fiili, bu sünneti kıyamete kadar icra edenlerin ecirlerinden hiçbir şey eksilmeksizin onların ecirlerinden onların bir nasibi vardır.” Bu bağlamda bir konuşma yapar. Bu Hz. Muhammed S.A.S’in başlattığı insanlık adına insanlığın zulme, insanlığın mağduriyeti, insanların muhtaç olduğu durumda bütün müminlerin kenetlenmesinin en başta başlangıcıdır.”

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yavuz Ünal, şu ana kadar 125 tırın bölgeye ulaştığını da kaydederek, “Milletimiz bunun en güzel örneğini ortaya koymuştur. Şua ana kadar 125 tırla felaketin yaşandığı bölgeye ulaşılmış. Önümüzdeki ayın ortasına kadar 500’e ulaşması ümit edilen bir kampanya ile yaklaşık olarak 10 sivil toplum örgütü ile beraber başlatılan ama Türkiye Diyanet Vakfı başkanlığı öncülüğünde sürdürülen özellikle de yerindeki ihtiyacın tespit edilip buradan sevk edilecek gıdanın ve diğer unsurların ihtiyacı karşılamak üzere tanzim edilmiş olması son derece önemlidir. Bu nedenle öncelikle kadirşinas milletimize teşekkür ediyorum. Ancak yurdunu, vatanını, ümmetin onurunu şerefini savunmak üzere canını ortaya, en değerli varlığını ortaya koyan bütün şehitlerimizin mekanları cennet olsun. Rabbim kendilerine merhameti işle muamele eylesin. Geride kalanlara sabır, hasta, yaralı olanlara rabbimden şifa diliyoruz. Milletimizin bu kadir şinas tavrı nedeniyle kendileri ile onur duyduğumuzu, böyle bir milletin mensubu olmaktan şeref duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Rabbim bu ümmete bu acıları tekrar yaşatmasın” ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların sonunda Gaziantep Müftüsü Ahmet Çelik’in duası ile devam eden organizasyon yardım tırlarının Cilvegözü Sınır Kapısından İdlib’e uğurlanmasıyla sona erdi.