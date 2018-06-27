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27 Haziran 2018 16:09

Dmytro Korkishko, Hatayspor’da

2018-2019 sezonunda Spor Toto 1.

Dmytro Korkishko, Hatayspor’da

27 Haziran 2018 16:09

Lig’de mücadele edecek olan Hatayspor, transfer çalışmaları kapsamında Giresunspor’dan Ukraynalı Dmytro Korkishko ile prensipte anlaştı.


Transfer döneminin başlaması ile birlikte iç ve dış transferde hareketli günler yaşayan Hatayspor, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.


Bordo-Beyazlı ekip, geçen sezon Giresunspor forması giyen forvet mevkiinde görev yapan Ukraynalı Dmytro Korkishko ile prensip anlaşmasına vardı.


28 yaşındaki oyuncunun 1 Temmuz’da Erzurum kampına katılacağını ve orada resmi sözleşmeyi imzalayacağını ifade eden Sportif Direktör Gökhan Zan, iki kanadı da etkili kullanabilen Dmytro’nun takıma güç katacağını ifade etti.


Transfer çalışmalarıyla birlikte yeni sezon hazırlıklarının tüm hızıyla devam ettiğini kaydeden Zan, hedeflerine emin adımlarla ilerleyecek kadro kuracaklarını ve büyük Hatayspor taraftarına yeni zaferler armağan edeceklerini söyledi.




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