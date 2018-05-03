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03 Mayıs 2018 10:40

Doğu Guta’dan tahliye edilenlerin ekmeği İHH’dan

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından Suriye’nin İdlib kentine bağlı Sarmada ilçesinde 35 bin adet ekmek üretme kapasitesine sahip bir fırın daha hizmete açıldı.

Doğu Guta’dan tahliye edilenlerin ekmeği İHH’dan

03 Mayıs 2018 10:40

Fırında üretilen ekmekler Doğu Guta’dan İdlib’e tahliye edilen ailelere dağıtılıyor.


İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından, Suriye’nin İdlib kentine bağlı Sarmada ilçesinde 35 bin adet ekmek üretme kapasitesine sahip bir fırın daha savaş mağduru Suriyelilerin ihtiyacını karşılamak amacıyla hizmete açıldı.


İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, yaptığı açıklamada, "Suriye’nin çeşitli bölgelerinde ekmek fırınlarımız bulunuyor. İhtiyaç sürekli arttığı için ekmek fırınlarının sayısını da her geçen gün artırıyoruz. Son olarak Sarmada’da bir adet ekmek fırınını daha hizmete açtık. Bu fırından her gün 35 bin adet ekmek üretiliyor" dedi.


Tosun, yeni açılan fırında üretilen ekmeklerin Doğu Guta’dan İdlib’e tahliye edilen ailelere dağıtıldığını belirterek, "Bu ekmek fırını İdlib’e tahliye edilen Doğu Gutalı aileler için açıldı. Burada üretilen ekmekler kurmuş olduğumuz kamplara yerleştirilen Doğu Gutalı ailelere dağıtılıyor" diye konuştu.




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