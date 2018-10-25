Dolu narenciyeyi vurdu

Hatay'ın Erzin ilçesinde etkili olan dolu ve şiddetli yağmur narenciye bahçelerinde hasara neden oldu.

İlçede gece saatlerinde başlayan sağanak yağış aralıklarla gündüz de devam etti. Aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki dolu narenciye bahçelerinde hasat edilmeyi bekleyen mandalina ağaçlarındaki meyveleri parçaladı. Dolunun etkisiyle meyveler yere döküldü. Yoğun yağış nedeniyle hasar tespiti için bahçelere girilemezken, dolunun yaklaşık 40 bin dekar alanda ekili narenciyeye zarar verdiği tahmin ediliyor. Yağışların ardından hasar tespit çalışması yapılacağı belirtildi.

Çiftçi Ali Keskin, "61 yaşındayım, burada daha böyle bir afet görmedim. Zaman zaman oluyordu ama bu kadar zarar vermiyordu. Şuan zararımız yüzde yüz. Allah'ın takdiri, elimizden gelen bir şey yok" dedi.