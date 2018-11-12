Dörtyol, Erzin ve Payas'ta öğrencilere flor uygulaması

Hatay'ın Dörtyol, Erzin ve Payas ilçelerinde Sağlık Müdürlüğü ve Dörtyol Ağız ve Diş Sağlığı Başhekimliği tarafından bir ayda 4 bin 660 öğrenciye flor uygulaması yapıldı.

Ağız ve diş sağlığının önemi ve koruyucu diş hekimliği kapsamında Dörtyol Ağız ve Diş Sağlığı Başhekimliği ve İlçe Sağlık Müdürlüğünce, Dörtyol, Erzin ve Payas ilçelerindeki ilköğretim okullarında flor vernik, muayene ve oral eğitim verilmeye başlandı.

Ağız ve Diş Sağlığı Başhekimi Dt. Zafer Terzi, "3 ilçemizde 1 Ekim 2018 tarihi itibariyle ilköğretim 1-2-3 ve 4. ve ana sınıflarına ise flor vernik uygulaması oral hijyen eğitimi vermekteyiz. Yaptığımız çalışmalarda 4 bin 660 öğrenciye flor uygulaması yaptık. Halen ağız ve diş sağlığı taramalarımız devam etmektedir” dedi.

Dt. Zafer Terzi, Dt. Nuray Batman, Dt. Aybala Şimşek, Adst. Halime Güzel ve sağlık personelleri tarafından yapılan diş sağlığı taramasında Sağlık Bakanlığı onaylı diş fırçası ve macunu öğrencilere dağıtıldı.