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Dörtyol ve Payas belediyelerinden kentsel dönüşüm işbirliği protokolü

Hatay’ın Dörtyol ve Payas ilçe belediyeleri arasında “Kentsel Dönüşüm İşbirliği” protokolü imzalandı.

Hatay'ın Dörtyol ve Payas ilçe belediyeleri arasında “Kentsel Dönüşüm İşbirliği” protokolü imzalandı.


Dörtyol Belediye binasında Belediye Başkanı Yaşar Toksoy ve Payas Belediye Başkanı Bekir Altan'ın hazır bulunduğu imza töreninde iki ilçe arasında “Kentsel Dönüşüm Projelerinde Teknik Hizmetlerin Yerine” getirilmesine yönelik işbirliği protokolü imzalandı.


Yapılan açıklamada Payas Belediyesi tarafından hayata geçirilen Çağlalık TOKİ ve Kentsel Karbeyaz Mahallesi kentsel dönüşüm projelerindeki deneyim, bilgi ve birikimlerini Dörtyol Belediyesine aktarılarak Dörtyol ilçe sınırları içerisinde kentsel dönüşüm projesini hayata geçirilmesine katkı sağlamasının amaçlandığı belirtildi.


Belediye Başkanı Bekir Altan, “Payas Belediyesi olarak öncelikle kentsel dönüşüm ekibimiz, komşu ilçemiz olan Dörtyol Belediyesi teknik personellerine gerekli bilgileri ve belgeleri aktararak ve sürecin tüm basamaklarında gerekli yardımı sağlayacaktır” dedi.

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