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25 Mayıs 2018 11:51

Dörtyol’da 10 bin kişilik iftar sofrası kuruldu

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde Belediyenin düzenlediği 4.

Dörtyol’da 10 bin kişilik iftar sofrası kuruldu

25 Mayıs 2018 11:51

Geleneksel Halk İftarında binlerce kişi caddeye kurulan açık hava sofrasında orucunu açtı.


İftar öncesi araç trafiğine kapatılan Çaylı caddesi üzerinde verilecek iftar için 10 bin kişilik iftar menüsü hazırlanarak sofra kuruldu. Alanı dolduran ilçe sakini binlerce kişi görevlilerce dağıtılan yemekleri alarak akşam ezanının okunmasıyla birlikte oruçlarını açtılar.


Okunan Kur’an-ı Kerim ve yapılan duanın ardından konuşan Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy, "Bu birliktelik sonsuza dek yaşayacak. Bu organizasyonun hazırlanmasında emeği geçenlere ve iftar soframıza katılanlara teşekkür ediyorum" diye konuştu.




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