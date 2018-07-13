Dörtyol’da 15 Temmuz Şehitleri anıldı

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından millet tarafından yazılan destanın unutulmaması amacıyla mecliste çıkarılan yasa ile kabul edilen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri tüm Türkiye’de olduğu gibi Hatay’ın Dörtyol ilçesinde Kara Hasan Paşa Kışlası içerisinde bulunan Garnizon Şehitliğinde düzenlenen törenle başladı.

Şehitlik anıtı alanında saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından şehitler için ilçe müftülüğü din görevlileri tarafından Kur’an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Şehit kabirleri ziyaret edilerek karanfiller bırakıldı.

Anma törenine Dörtyol Kaymakamı Murat Bulacak, Garnizon Komutanı Jandarma Yarbay Savaş Balcı, Belediye Başkanı Yaşar Toksoy, Cumhuriyet Başsavcısı İhsan Türkoğlu, kurum müdürleri, askeri erkan ve öğrenciler katıldı.