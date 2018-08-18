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18 Ağustos 2018 13:43

Dörtyol’da 25 STK’dan “Türk lirasına sahip çıkıyoruz, devletimizin yanındayız” açıklaması

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde 25 sivil toplum kuruluşu, ortak açıklama ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısına destek verdi, ellerinde bulunan altınları bozdurup Türk lirasına çevirdi.

Dörtyol’da 25 STK’dan “Türk lirasına sahip çıkıyoruz, devletimizin yanındayız” açıklaması

18 Ağustos 2018 13:43


Saat Meydanı’nda bir araya gelen 25 sivil toplum kuruluşu “Dörtyol Sivil Toplum Platformu” adına basın açıklaması yapan grup sözcüsü Recep Baysal, sivil toplum kuruluşları olarak Türk ekonomisine ve Türk lirasına sahip çıkmak için sonuna kadar devletin yanında olduklarını söyledi.


Platform adına konuşan Baysal, "2013 yılından beridir devletimizi ve milletimizi yıkmak için tertip edilen müdahalelerin bir yenisiyle karşı karşıyayız. Birliğimize, dirliğimize ve varlığımıza kasteden mihraklar, son beş yılda akla hayale gelmedik teşebbüslerde bulunmuştur.


Gezi olayları, 17/25 Aralık kumpası, kitlesel terör saldırıları, hendekler ve nihayetinde 15 Temmuz hain darbe girişimi. Milletimizin feraseti ile istediğini elde edemeyen bu mihrakların son bir gayretle ekonomimize saldırdıkları açıkça ortadadır. Neredeyse bütün ekonomistler döviz kurlarındaki artış ve dalgalanmanın ekonomik parametreler ile açıklanmayacağını ifade etmektedir. Zira ülkemiz ekonomisinin her yönden büyümekte ve gelişmekte olduğu, son yıllarda gerçekleştirdiği ekonomik reformlarla, savunma sanayi hamleleri ve kütlesel ticaretten artan payı, hem bölgesinde hem de küresel arenada şahlanışa geçtiği aşikardır. Dörtyol STK’lar birliği olarak bu ekonomik savaşta, onlarca STK’mız ve binlerce üyemizle birlikte sonucu ne olursa olsun mazlum milletin son kalesi olduğuna inandığımız devletimizin ve Devlet Başkanımızın sonuna kadar arkasında olduğumuzu beyan eder kamuoyuna duyururuz" dedi.


Yapılan ortak basın açıklamasına Eğitim Bir-Sen, Büro Memur-Sen, Memur-Sen, Çat-Der, Çınarlı Vakfı, Çökek Camii Yaptırma Yaşatma Derneği, Çökek Hacı Ziyaeddin Huzur Vakfı, Diyanet-Sen, Dost Eller Derneği, Beşir Derneği, Hakder, Hayrat Vakfı, Hizmet Vakfı, İHH Derneği, İlim Yardımlaşma ve Aile Derneği, İnsan ve Medeniyet Derneği, İyilik Derneği, Körfez Derneği, Önder, Rabia Derneği, Osmanlı Ocakları, Reyyan Derneği, Sağlık-Sen, Semerkand Vakfı ve Toçbir-Sen destek verdiler.


Basın açıklamasının ardından katılımcılar yanlarında getirdikleri altın ve dövizlerini bozdurarak Türk lirasına çevirdiler.




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