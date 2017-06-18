Dörtyol’da 60 Suriyeli yetim giydirildi

İHH Derneği Dörtyol Temsilcisi Mustafa Salih Alp, ‘Yetim Gülerse Dünya Güler’ kampanyası kapsamında, hayırseverlerin de desteği ile ilçede ikamet eden yetim kalmış 60 Suriyeli mülteci çocuğa kıyafet ve ayakkabı alıp giydirdiklerini söyledi. Alp, ayrıca

çocukların ailelerine de yaklaşan ramazan bayramı öncesi gıda ve adak kurban paylarından oluşan yardım kumanyalarını teslim ettiklerini kaydetti.

Giyim mağazasından İHH görevlilerinin nezaretinde beğendikleri yeni kıyafet ve ayakkabılarını alan Suriyeli yetim mülteci çocuklar byük sevinç yaşadı.