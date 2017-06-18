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18 Haziran 2017 17:55

Dörtyol’da 60 Suriyeli yetim giydirildi

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde nsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından ülkelerinde yaşanan iç savaşta babalarını kaybeden 60 Suriyeli yetim çocuk giydirildi.

Dörtyol’da 60 Suriyeli yetim giydirildi

18 Haziran 2017 17:55


İHH Derneği Dörtyol Temsilcisi Mustafa Salih Alp, ‘Yetim Gülerse Dünya Güler’ kampanyası kapsamında, hayırseverlerin de desteği ile ilçede ikamet eden yetim kalmış 60 Suriyeli mülteci çocuğa kıyafet ve ayakkabı alıp giydirdiklerini söyledi. Alp, ayrıca


çocukların ailelerine de yaklaşan ramazan bayramı öncesi gıda ve adak kurban paylarından oluşan yardım kumanyalarını teslim ettiklerini kaydetti.


Giyim mağazasından İHH görevlilerinin nezaretinde beğendikleri yeni kıyafet ve ayakkabılarını alan Suriyeli yetim mülteci çocuklar byük sevinç yaşadı.




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