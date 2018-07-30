Dörtyol’da asfalt çöktü, otomobil çukurda kaldı

Kentte etkili olan sağanak yağış nedeniyle Numuneevler Mahallesi Atatürk Parkı civarı 102 nolu sokaktan geçen Osman Ç. idaresindeki 31 PF 100 plakalı otomobil, yolun aniden çökmesi sonucu çukura saplandı.

Asfalt yolun çökmesi sonucu sağ iki tekerleği çukura saplanan ve yan yatan otomobil çevredeki vatandaşların da yardımıyla Hatay Büyükşehir Belediyesine ait iş makinesi ile çukurdan kurtarıldı.

Sokakta yağış nedeniyle meydana geldiği değerlendirilen çöken yolda oluşan çukurlar belediye ekipleri tarafından toprak dökülerek dolduruldu.