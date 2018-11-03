Dörtyol'da Aydilge konseri

Ünlü sanatçı Aydilge, Hatay'ın Dörtyol ilçesinde konser verdi.

Milli mücadelede ilk kurşunun sıkılışının 100. Yılını kutlamak ve ilçenin narenciyesinin yanı sıra tarihi ve kültürel değerlerini tanıtmak amacıyla bu yıl 5'incisi düzenlenen Dörtyol İlk Kurşun Kültür Sanat ve Turunçgil Festivali kapsamında organize edilen konserde sanatçı Aydilge hayranlarıyla buluştu.

Numune Evler Mahallesi'ndeki festival alanında konser veren sanatçı, sevilen şarkılarını kendisini izlemeye gelen binlerce hayranı için seslendirdi.Sanatçının hayranları da şarkılar eşlik ederek tempo tuttu.

Konser sonunda Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy, Aydilge'ye günün anısına plaket ve çiçek verdi.