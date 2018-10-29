Dörtyol'da başpehlivanlığı Ömer Yavuz kazandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 5. İlk Kurşun Kültür Sanat ve Turunçgil Festivali etkinlikleri kapsamında düzenlenen karakucak güreşlerinde başpehlivanlığı Ömer Yavuz kazandı.

Dörtyol Belediyesi tarafından organize edilen güreşler 9 Ocak Stadyumu'nda yapıldı. Adana, Mersin, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş'tan 30 güreş spor kulübünden 265 güreşçi minikler, yıldızlar ve büyükler kategorisinde güreşti.

Avrupa ve Balkan Şampiyonu Mehmet Esenceli'nin adının verildiği 20 sıklette 20 ayrı kiloda yapılan karakucak güreşleri sonunda başpehlivanlığı Ömer Yavuz kazandı.

Güreşler sonunda kategori birincilerine ödülleri Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy tarafından verildi.

Güreşleri, eski Avrupa ve Balkan Şampiyonu Mehmet Esenceli, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Selçuk Kayhan, Geleneksel Spor Dalları Asbaşkanı Şahin Hopur ve çok sayıda güreş sever izledi.