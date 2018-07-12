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12 Temmuz 2018 11:41

Dörtyol’da belediye personeline iş güvenliği eğitimi

Çukurova Belediyeler Birliği Yerinde Hizmet Projesi kapsamında Dörtyol Belediyesi personellerine “İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuat Eğitimi” verdi.

Dörtyol’da belediye personeline iş güvenliği eğitimi

12 Temmuz 2018 11:41


Çukurova Belediyeler ile Dörtyol Belediyesi işbirliği ile İSG Uzmanı Eshap Özden Topçil tarafından verilen belediye personellerine verilen eğitim meclis salonunda gerçekleşti.


İSG Uzmanı Eshap Özden Topçil, Dörtyol Belediyesi bünyesinde çalışan personellere iş güvenliği bilincini oluşturmak, yasal hak ve sorumluluklar konusunda bilgiler vererek, personellerin güvenli bir çalışma ortamlarında daha verimli çalışabileceklerini, yaşanılan iş kazalarını azaltmak ve karşılaşılan risklere karşı alınması gereken tedbirleri anlattı.


Uluslararası çalışma örgütü (İLO) verilerine göre dünyada yılda ortalama 337 milyon iş kazası meydana geldiğini her gün 6 bin 300’den fazla çalışan yaşanan iş kazaları sonucu evlerine dönemediğini kaydeden Topçil, düzenlenen seminer ve eğitimler ile iş güvenliği konusunda personellerin daha bilinçli bir şekilde çalışmalarına devam edebileceklerini söyledi.




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