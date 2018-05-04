Dörtyol’da çalınan 6 motosiklet bulundu

Edinilen bilgiye göre, ilçede çeşitli tarihle meydana gelen motosiklet hırsızlığı olaylarını yapanların yakalanması için İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler çalışma başlattı. Asayiş ekipleri faili meçhul hırsızlık olaylarını aydınlatmaya yönelik yaptıkları çalışmalar neticesinde Y.D (17), M. M .C (15) isimli şahısların 6 adet motosikleti çalarak H.Y (35), E. G (30), E. Ö (20) F. A (51) ve E.Ö (21) isimli şahıslara sattıkları belirlendi.

Emniyet müdürlüğüne getirilen motosikletler gerçek sahiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.