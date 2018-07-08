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08 Temmuz 2018 09:27

Dörtyol’da çocuk istismarına tepki yürüyüşü

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde çocuk istismarına dikkat çekmek için "Çocukların sesi oluyoruz" sloganıyla protesto yürüyüş gerçekleştirildi.

Dörtyol’da çocuk istismarına tepki yürüyüşü

08 Temmuz 2018 09:27


Dörtyol Belediyesi tarafından organize edilen bazı sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği protesto yürüyüşü için vatandaşlar Saat Meydanı’nda bir araya geldi.


Çocuk istismarına dikkat çekmek için ellerinde "Minik bedenimin sesi ol", "Yarınlarımı kirletme" , "Bedenime dokunma" gibi yazılı dövizler taşıyan vatandaşlar Çaylı Caddesi’nden Atatürk Parkı’na kadar yürüyerek basın açıklamasında bulundu.


Yaşanan çocuk istismarlarına tepkisini dile getiren Belediye Başkanı Yaşar Toksoy, "Özgecanlar, Leylalar, Eylüller kısacası minik yavrularımız için bir tepki yürüyüşü için birlikteyiz. 130 bin nüfusa sahip Dörtyol’umuzdan tüm Türkiye’ye ve sorumluluk hisseden herkese sesimizi duyurmak ve tepkimizi ortaya koyuyoruz” dedi.


Yürüyüşe katılan grup adına konuşan Zeliha Şengül Kalay, son günlerde birçok şehirde yaşanan çocuk istismarı ve masum küçük bedenlerin katledilme haberlerine kahrolduklarını, yeni bir çocuk istismarı olayı yaşanmaması için vatandaşlardan daha duyarlı olmalarını istedi. Kalay, "Eylül gitti, Leyla için ise dualarımız fayda etmedi, caydıramadık canileri. Leyla’nın annesi günlerce ’kızım sütten başka bir şey içmez’ diyerek feryat ettikçe yüreklerimiz parçalandı. O mavi boncuk gözlü küçük kızımız günlerce aç bırakılarak katledildi. Şimdi burada hepimiz, anne baba olarak artık minik bedenlere dokunulmasın diyor, artık Leylalar ölmesin istiyoruz" diye konuştu.




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