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02 Aralık 2017 12:11

Dörtyol’da "Değişen Dünya’da Türkiye’nin Vizyonu" konulu konferans

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde "Değişen Dünya’da Türkiye’nin Vizyonu" konulu konferans düzenlendi.

Dörtyol’da

02 Aralık 2017 12:11

Gazeteci-Yazar Abdurrahman Dilipak konferansa konuşması olarak katıldı.


Eğitim Bir-Sen Dörtyol Temsilciliği tarafından Halk Eğitim Merkezi Konferans salonunda düzenlenen konferansa konuşan Gazeteci-Yazar Abdurrahman Dilipak, "Değişen dünya düzenine hiçbir müslüman dünyada olup biteni duymazdan ve görmezden gelemez. Dünyanın zenginleri geçtiğimiz yüz yıla 3 dünya savaşı ve soğuk savaşlar sıkıştırarak milyarlarca insanı öldürttüler. Halende bundan vazgeçmiş değiller. Dünya gelirinin yarısı Amerika’ya gidiyor, kalan yarısının yarısı Avrupa’ya diğer yarısı da diğer ülkelere gidiyor" dedi.


Türkiye’nin, yeni dünya düzeninde hem stratejik hem de politik olarak olmazsa olmaz bir konumda olduğunu kaydeden Gazeteci-Yazar Dilipak, Türkiye’nin katma değeri çok yüksek ürünler üretmeye ihtiyacı olduğunu birlik ve beraberlik içerisinde daha çok çalışarak daha çok üretmesi gerektiğine dikkat çekti.


Konuşmasına dünyadaki gelişmeleri dünya haritası üzerinde ülkelerin durumlarını verdiği nüfus sayıları üzerinden örnekler ile sürdüren Dilipak, Türkiye’nin "hayır" dediği bir projenin Ortadoğu başta olmak üzere hayata geçemeyeceğinin de altını çizdi.


Konferansı Dörtyol Kaymakamı Murat Bulacak, Ak Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Toksoy, İlçe Müftümüz Hüseyin Taner, Sivil Toplum Kuruluşlarının Temsilcileri ve davetliler izledi.




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