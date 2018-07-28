"Dörtyol’da Deniz Daha Cömert" projesi

SODES projesi ile ev kadınlarına uzatma ağı yapımı, olta donanımı ve oltayla balık avcılığı öğretildi.

Dörtyol Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kadınların meslek edinmelerini sağlamak amacıyla Sosyal Destek Projesi (SODES) kapsamındaki projesi ile kursu tamamlayan ev hanımları birer meslek sahibi oldular.

Dörtyol Kaymakamı Murat Bulacak, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Soner Kıymacı, İskenderun Teknik Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Aydın Demirci, kursu başarıyla tamamlayanları evlerinde ziyaret etti.

Dörtyol Kaymakamı Murat Bulacak, denize kıyısı olan ilçe için önemli bir proje gerçekleştirdiklerine inandıklarını ifade ederek, "Deniz ürünlerinden azami istifade etmek ve bu çalışmalarla bir gelir elde ederek kadınlarımızın aile bütçesine katkı sağlayacak olması kendileri ve ilçemiz için ayrı bir katma değerdir. Eşleri balıkçılık faaliyetiyle uğraşan kadınlarımız, onların kullandıkları ekipmanları imal ederek aile bütçelerine bir katkıda bulunuyorlar. Açtığımız kurslar sonrasında kursiyerlerimizin edindikleri bilgi ve beceriyi evlerinde sürdürüyor olması bizleri ayrıca memnun etti” dedi.

Kursta öğrendikleri bilgi ve becerilerini evlerinin bir köşesine kurdukları minik atölyede devam ettirmeye çalışan kadınlar öğrendikleri mesleği ilerletmek istediklerini belirttiler.