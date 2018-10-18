Dörtyol'da drone ile trafik uygulaması

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 'drone' ile trafik uygulaması yapıldı.

Trafik kazalarını önleme amacıyla yapılan uygulamalar, Dörtyol ilçesinde de yapıldı. Bölge trafik ekipleri tarafından emniyet kemeri, seyir halinde cep telefonu ile konuşma ve tehlikeli şerit değiştirme uygulaması yapıldı. Yeşilköy Mahallesi D-91 karayolunda yapılan uygulamada, denetimlerin daha etkili olabilmesi için drone kullanıldı.

Yapılan denetimlerde emniyet kemeri, seyir halinde cep telefonu ile konuşma kırmızı ışık ve tehlikeli şerit değiştirme kontrolleri yapılarak meydana gelebilecek kazaların en aza indirilmesi amaçlandı.

Uygulama sonucunda kurallara uymayanlara gerekli cezai işlemler uygulanarak, uyarılarda bulunuldu.