Dörtyol'da festival için iş adamlarından destek istendi

Milli Mücadelede düşmana ilk kurşunun Hatay'ın Dörtyol ilçesinde sıkılışının 100. Yılı kutlamaları kapsamında ilçedeki iş adamlarından, 1-4 Kasım 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecek “5. Dörtyol İlk Kurşun Kültür Sanat ve Turunçgil Festivali”ne maddi manevi destek istendi.

Belediye Başkanlığı makam odasında Başkan Yaşar Toksoy'un ev sahipliğinde gerçekleşen Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ercan Yıldırım, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Bölükbaşı, Şoförler ve Otomobilciler Odası Yavuz Çelebi, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Ali Gün'ün öncülük yaptığı bilgilendirme toplantısında ilçede faaliyet gösteren büyük ölçekte fabrika işletmeleri yetkilileri ve yönetim kurulu başkanları katıldı.

5. Dörtyol İlk Kurşun Kültür Sanat ve Turunçgil Festivali ile ilgili bilgiler aktaran Belediye Başkanı Yaşar Toksoy, "Milli Mücadele'de İlk Kurşun'un atılışının 100. yıl dönümü kapsamında birçok program hazırladık. Bunlar kültür sanat faaliyetleri, sportif faaliyetler, açık hava konserleri gibi birçok programı üzerinde mesai arkadaşlarımız ile birlikte toplumumuzun beklentilerini de katarak hazırlıklarımızı tamamladık. Kutlamalar da sempozyumlar, fotoğraf sergileri, İlk Kurşun tiyatrosu, 81 İl 81 Okul İlk Kurşun Projesi, futbol, voleybol, basketbol, Türkiye geneli Satranç turnuvası, Atlı cirit ve oklu gösterileri, Açık Hava konserlerimiz ile vatandaşlarımızın karşısına çıkacağız. Sizlerin desteği ve katkılarıyla bu organizasyonun altından kalacağımıza inanıyorum” dedi.

5. Dörtyol Kültür Sanat ve Turunçgil festivali için katkı sağlayacaklarını ifade eden iş adamları ise Milli Mücadele'de İlk Kurşun atılışının 100. yıl dönümüne katkı sağlamak ve üzerlerine düşen görevi yerine getireceklerini ifade ettiler.