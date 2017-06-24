Dörtyol’da hint keneviri operasyonu

Olayla ilgili bir kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmada Yeşilköy, Altınçağ ve Yeniyurt mahallesinde dişi Hint keneviri bitkisi yetiştirildiğini tespit etti.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda Jandarma ekipleri tarafından esrar yapımında kullanılan 325 kök dişi Hint keneviri ele geçirildi. Yerinden sökülen Hint kenevirleri imha edildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.