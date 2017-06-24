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24 Haziran 2017 08:37

Dörtyol’da hint keneviri operasyonu

Hatay’ın Dörtyol ilçesi Jandarma ekiplerince 325 kök dişi Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Dörtyol’da hint keneviri operasyonu

24 Haziran 2017 08:37

Olayla ilgili bir kişi tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmada Yeşilköy, Altınçağ ve Yeniyurt mahallesinde dişi Hint keneviri bitkisi yetiştirildiğini tespit etti.


Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda Jandarma ekipleri tarafından esrar yapımında kullanılan 325 kök dişi Hint keneviri ele geçirildi. Yerinden sökülen Hint kenevirleri imha edildi.


Olayla ilgili gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.




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