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23 Aralık 2017 09:05

Dörtyol’da Kolpa coşkusu

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde Dörtyol İlk Kurşun Kültür Sanat ve Turunçgil Festivali’nin üçüncü gününde sahneye çıkan Kolpa, hayranlarına unutulmaz gece yaşattı.

Dörtyol’da Kolpa coşkusu

23 Aralık 2017 09:05


4.Dörtyol İlk Kurşun Kültür Sanat ve Turunçgil Festivali’nin üçüncü gününde festival alanını dolduran binlerce kişi için sahneye çıkan Kolpa ile gönüllerince eğlendiler.


Yaklaşık bir buçuk saat boyunca söylediği şarkılarla hayranlarını eğlendiren Kolpa, fesstival alanını dolduran binlerce kişide şarkılarında eşlik ettiler.


Kolpa, hayranlarına söylediği şarkılarla hem duygusal anlar yaşattı hem de "hep bir ağızdan koro halinde söylenen Gurur Benim Neyime şarkısı ile coşturdu.


Kolpa, Dörtyol’da bulunmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek, kendisinin ve ekibinin Adanalı olduğunu söyledi. 4.Dörtyol İlk Kurşun Kültür Sanat ve Turunçgil Festivali için kendilerini konuk eden tüm Dörtyollulara ve Başkan Toksoy’a teşekkür etti.




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