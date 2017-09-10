Dörtyol’da Mustafa Yıldızdoğan konseri

Geleneksel Piknik ve Müzik Şöleni’nde Mustafa Yıldızdoğan konser verdi.

Kuzuculu Zübeyde Hanım Parkı’nda düzenlenen 19. Geleneksel Piknik ve Müzik Şöleni’nde sanatçı Mustafa Yıldızdoğan konser verdi. Piknik havasında geçen şölende konser öncesi şehitler için saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı ve Kur’an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Konser öncesi bir konuşma yapan TÜRKAV Dörtyol Şube Başkanı Reşit Taşkın, 19 yıldır etkinliği düzenli olarak yaptıklarını belirterek, “Bizim amacımız sadece burada müzik dinlemek değil, burada siz gönül dostlarımızı, gönül arkadaşlarımızı bir araya getirmek, ailecek kaybetmekte olduğumuz gelenekleri bir araya gelerek, tanışarak, konuşarak, piknik yaparak geleneklerimizi güçlendirmektir. Bundan dolayı da 19 yıldır sizlerle beraberiz. Nefesimiz, ömrümüz yettiğince de bu geleneğimizi devam ettireceğiz” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere plaket ve çiçek takdim edildi. Alkışlar arasında sahneye çıkan Mustafa Yıldızdoğan türkülerini hayranları için okudu. “Türkiyem” şarkısını seslendiren sanatçıya sevenleri de tempo tutarak eşlik etti. Konser sonrasında sanatçıya Belediye Başkanı Yaşar Toksoy çiçek ve plaket takdim etti. Yıldızdoğan, hayranlarının isteğini kırmayarak onlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Şölene TÜRKAV Genel Başkanı İbrahim Vatansever, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy, MHP Hatay İl Başkanı Lütfi Kaşıkçı, çeşitli il ve ilçelerin şube başkanları ve yüzlerce vatandaş katıldı.