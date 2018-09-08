Dörtyol’da, narenciye fiyatları tartışıldı

Toplantı da üreticilerin yaklaşık 45 kuruş zararla daha ucuza satış yaptıklarına dikkat çekilerek, çiftçilerin narenciyeyi dalında 1 lira 20 kuruşa satmaları yönünde tavsiye kararı alındı.

Dörtyol Turunçgil Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hacı İbrahim Seçer, Dörtyol Ziraat Odası Başkanı İbrahim Seyhan, Erzin Ziraat Odası Başkanı Ahmet Keskin, Ernar Narenciye Kooperatifi Başkanı Mehmet Nuri Ulu , S.S. Erzin Sulama Kooperatifi Başkanı Ahmet Karakurumer, S.S. Yeşilkent Sulama Kooperatifi Başkanı Mustafa Vural’ın katıldığı toplantıda yaklaşık kilo başına narenciye üretim maliyeti hesaplanarak girdi maliyetlerinin artışı nedeniyle üreticilere ürettikleri ürünlerini 1 lira 20 kuruş veya üstünde bir fiyat ile satmaları tavsiye edildi.

Yaklaşık 250 bin dekar alanda narenciye üretiminin yapıldığı Erzin, Dörtyol ve Payas ilçelerindeki narenciyenin dalında kilo satış fiyatlarının belirlenmesi için yapılan toplantıda üreticilere tavsiye niteliğinde kararlar alındı.

Toplantıda üyeler adına açıklamada bulunan Dörtyol Turunçgil Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hacı İbrahim Seçer, ”Demokrasimizin kaynağı olan Sivil Toplum Örgütlerimizin temsilcileriyle yaptığımız toplantıda, Narenciye Ürünlerinin yetiştirilmesiyle ilgili maliyet hesabı yapıldığında karşımıza çıkan rakam dekar başına 4 bin 500 TL. Ekonomik verimliliğe haiz olan bir Narenciye Bahçesinin 5 yaşında ürün vermeye başladığını düşünürsek, bu yaştan sonraki Narenciye bahçelerinin dekar başına vermiş olduğu ürün miktarı da 3 ton ile 9 ton arasında değişiklik arz etmektedir. Bizim hesaplamalarımıza göre 1 kilogram narenciye ürünü 1,20 TL’ye üretilmektedir.

Günümüzde yapılan tarımsal faaliyetimizle ürettiğimiz ürünler, ihracat kabiliyeti olan Narenciye türleridir. Ürettiğimiz bu ürünlerin girdilerini genel manada ithal ederek temin ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Narenciye ihracatı yapıyor, ama Narenciye üretimi için girdilerini ithal ediyor. Günümüzde yaşanılan döviz kuru dalgalanmalarından dolayı Narenciye sektörümüz olumsuz yönde etkilenmektedir. Özellikle üretim yapmak için elde kullandığımız ithal edilen ürünler tarımsal ilaç, gübre ve akaryakıttan oluşmaktadır.

Üreticimiz, mahsulünü dalında götürü olarak ya da kilogram değerlendirmesi yapılarak satmaktadır. Ürün fiyatlarından dolayı elde ettiği gelirle, öncelikle ürünü yetiştirmek için kullanmış olduğu tarımsal ilaç, gübre ve enerji bedellerinin ödemesini yapmaktadır. Bu ödemeler yapılırken, gün fiyatı üzerinden değerlendirilerek ödeme yapılıyor. Bu fiyatlamalardan, yani girdi fiyatlarından dolayı üreticilerimiz muzdarip durumdadır.

Sonuç olarak; sektörümüzde yaşanılan girdi fiyat istikrarsızlığından meydana gelen piyasa şartları düşünüldüğünde, üreticilerimiz ürünlerini 1 lira 20 kuruş veya üstünde bir fiyat ile satmalıdır. Gerçekleştirdiğimiz toplantıda, mevcut piyasa şartlarında Satsuma Mandalinasının 70 - 75 kuruşa alıcı bulduğu görülmektedir. Piyasada yaşanılan, gerçekleşen hadiseler değerlendirildiğinde, üreticilerimizin ürünleri kilo başına 45 kuruş düşük fiyata alıcı bulmaktadır. Çözüm ortaklarımıza ve üreticilerimize tavsiyemiz, ürünlerini belirttiğimiz fiyatlar üzerinden değerlendirerek satmalarıdır” dedi.

Narenciye hasat sezonunun, ülkemize, bölgemize, üreticilerine ve tüm sektör çalışanlarına hayırlı, uğurlu olmasını temennisinin ardından toplantıda açıklanan ortak karar imza altına alındı.