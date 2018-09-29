İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dörtyol'da okul servis sürücülerine seminer verildi

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Amirliği ekiplerince, okul servis şoförlerine yönelik seminer verildi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Amirliği ekiplerince, okul servis şoförlerine yönelik seminer verildi.


Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen seminerde sürücülere yönetmelikte yapılan son değişiklikler ve uyulması gereken kurallar anlatıldı. Trafik Denetleme Şube Amirliğinde görevli Komiser Mehmet Avcı sürücülere uyarılarda bulunarak servis araçlarında muayene, koltuk sigortalarının tam olması gerektiği, çocukların can güvenliği açısından araç için gereken tedbiri almaları gerektiğini anlattı.


Öğrenci servis taşımacılığının normal bir personel servis taşımacılığı gibi olmadığına dikkat çeken Komiser Avcı, sinevizyon eşliğinde servis araçları denetimlerinde görülen aksaklıklar hakkında bilgilendirmede bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.