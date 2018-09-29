Dörtyol'da okul servis sürücülerine seminer verildi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Amirliği ekiplerince, okul servis şoförlerine yönelik seminer verildi.

Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen seminerde sürücülere yönetmelikte yapılan son değişiklikler ve uyulması gereken kurallar anlatıldı. Trafik Denetleme Şube Amirliğinde görevli Komiser Mehmet Avcı sürücülere uyarılarda bulunarak servis araçlarında muayene, koltuk sigortalarının tam olması gerektiği, çocukların can güvenliği açısından araç için gereken tedbiri almaları gerektiğini anlattı.

Öğrenci servis taşımacılığının normal bir personel servis taşımacılığı gibi olmadığına dikkat çeken Komiser Avcı, sinevizyon eşliğinde servis araçları denetimlerinde görülen aksaklıklar hakkında bilgilendirmede bulundu.