Hatay’ın Dörtyol ilçesinde orman yangınlarını söndürme personeline araç ve gereçlerin etkili kullanımı bilgilendirmesi ve araç denetimi yapıldı.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdür Yardımcısı Mimar Sinan Özkaya, beraberinde Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen ve Dörtyol Orman İşletme Müdür vekili Osman Koç ile birlikte Kuzuculu mahallesinde orman yangınlarını söndürme istasyonunu ziyaret etti.

Yapılan ziyarette, yangın söndürme personeline orman yangınlarıyla mücadele kapsamında daha etkin ve verimli mücadele yöntemleri ile yangında kullanılan araç ve gereçlerin etkili kullanımı bilgilendirmesi yapıldı.

Bölge Müdür Yardımcısı Özkaya ve beraberindekiler yangın istasyonunda bulunan yangın söndürmede kullanılan araç ve gereç denetiminde bulunarak görevli personellerden durumları hakkında bilgiler aldılar.