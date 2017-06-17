Dörtyol’da sahilde taş temizleme çalışması yapıldı

Dörtyol Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince Dörttaş sahilinde Adana Büyükşehir Belediye tarafından gönderilen plaj taş temizleme aracı ile sahilde temizlik çalışması yapıldı.

Belediye Başkanı Yaşar Toksoy, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada "Yıllardır gasp edilen sahilimizi iki yıl önce genişletme çalışmasıyla birlikte halkımızın hizmetine açtık. Artık insanlarımız denize girmek için başka ilçelere gitmek zorunda kalmazken aynı zamanda başka il ve ilçelerden insanlar buraya gelerek denize girme imkanı bulabilmekte. Sahilde başlattığımız temizleme çalışmalarında ekipman desteğinde bulunan Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Sözlü’ye teşekkür ediyorum” dedi.

Görevli ekipler halkın sahilden daha fazla yaralanması için sahilde taş ve kumsalda çevre temizliği yaptı.