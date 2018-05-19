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19 Mayıs 2018 09:31

Dörtyol’da şehit aileleri ve gazilere iftar verildi

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde kaymakamlık tarafından şehit yakınları, gazi ve terör mağduru ailelere iftar yemeği verildi.

Dörtyol’da şehit aileleri ve gazilere iftar verildi

19 Mayıs 2018 09:31


Kaymakamlık binası önünde verilen iftara katılan Dörtyol Kaymakamı Murat Bulacak, şehit yakınları, gazi ve terör mağduru aileler ile bir süre sohbet ederek, talep ve sıkıntılarını dinledi.


Kaymakam Bulacak, "Kutsal vatan toprağı için canlarını seve seve vermiş şehitlerimizin yakınları, vatan için mücadele ederken malül kalmış kahraman gazilerimiz, hain terör eylemlerinde hayatını kaybetmiş sivil vatandaşlarımız ve gazilerimizle iftar yemeğinde bir arada olmaktan büyük mutluluk duymaktayım. Bu vatan için kiminiz oğlunuzu, kiminiz babanızı, kiminiz eşinizi bizler buralarda rahat iftarlarımızı yapalım, ülkemizde huzur içinde yaşayalım diye en değerli varlığınızı bu vatan için şehit verdiniz. Şunu da biliyor inanıyoruz ki şehitlik, mertebelerin en güzeli, en yücesi. Bu mertebeye ulaşmış şehitlerimizin anneleri, babaları ve ailelerisiniz. Devletimiz ve milletimiz adına hepinize minnet ve şükranlarımızı sunuyorum. Sizler, önce devletimize ve bizlere emanetsiniz ve her zaman sizlere kapımız açıktır" dedi.


Yapılan iftar sonrası şehitler için dua yaptırıldı.


İftar yemeğine İskenderun Kaymakamı Recep Soytürk, Garnizon Komutanı Jandarma Yarbay Savaş Balcı, Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy, AK Parti İlçe Başkanı Yasin Taşar, daire amirleri ile şehit aileleri, gaziler, Kıbrıs gazileri, terör mağduru aileler ve muhtarlar katıldı.




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