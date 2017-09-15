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15 Eylül 2017 10:34

Dörtyol’da "Sokakta Satranç Var" etkinliği

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından Hatay’ın Dörtyol ilçesinde ‘Sokakta Satranç Var’ etkinliği düzenlendi.

Dörtyol’da

15 Eylül 2017 10:34


Satranç Federasyonu Dörtyol Temsilciliği tarafından Çaylı Caddesi’nde kaldırım üzerinde gerçekleştirilen etkinliğe genç yaşlı 7’den 70’e vatandaşlar ilgi gösterdi.


Türkiye Satranç Federasyonu Dörtyol Temsilcisi Muhsin Çelebi Arslantaş yaptığı açıklamada 2015 yılından itibaren uygulamaya başlanan ‘Sokakta Satranç Var’ etkinliğinin ikincisini düzenlediklerini belirterek, "Katılım oldukça güzel 70 yaş üzeri, anasınıfı, bir ve ikinci sınıf çağı olmak üzere çeşitli yaş gruplarından bir çok öğrencimiz oldu. İlçede satranç düzeyi oldukça iyi tek hedefimiz milli takıma öğrenci göndermek” dedi.


iki gün gerçekleştirilen etkinlikte kaldırım üzerinde kurulan masalara oturan satranç severler rakiplerini yenmek için mücadele ediyor.




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