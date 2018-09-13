Dörtyol'da “sokakta satranç var” etkinliği

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde sokakta satranç etkinliği gerçekleştirildi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor ilçe Müdürlüğü, Belediye Başkanlığı ve Türkiye Satranç Federasyonu İlçe Temsilciliği işbirliğince Çaylı Caddesi üzerinde gerçekleştirilen satranç etkinliğe vatandaşlar ilgi gösterdi.

Türkiye Satranç Federasyonu Dörtyol Temsilcisi Muhsin Çelebi Arslantaş yaptığı açıklamada, “Federasyonumuzun dört yıldır Türkiye'nin tüm il ve ilçelerinde uygulamaya koyduğu “sokakta satranç var” etkinliğini yoğun katılımla gerçekleştirdik. Dörtyol'da satranç kültürünün 7'den 70'e hızlı bir şekilde yaygınlaştığı görülmektedir. Etkinliğin gerçekleşmesinde bizlere destek kurumlarımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.