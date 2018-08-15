Dörtyol’da yatılı yaz Kur’an kursu yıl sonu etkinliği düzenlendi

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde Dörtyol ilçe müftülüğü tarafından açılan ve iki ay süren yatılı yaz erkek Kur’an kursunu başarıyla tamamlayan 305 öğrenciye Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde düzenlenen törenle belgeleri verildi.

Kur’an kursu kapanış programına katılan Hatay il müftüsü Hamdi Kavillioğlu; "İlçe müftülüğümüzün açmış olduğu yaz Kur’an kurslarına katılan yavrularımız 2 ay gibi kısa bir zaman zarfında hakikaten temel dini bilgileri, namaz kılmayı, duaları ve sureleri, helali-haramı ve bir çok güzellikleri öğrendiler. Meşguliyetlerin en güzeli Allah’ın kelamı olan Kur’anı Kerim ile olan meşguliyetlerdir. İnsanlar dünyada bağda, bahçede, işyerinde çalışır yorulur. İnsanlar şarkı söyler yorulur türkü söyler yorulur, Hatta aynı ilahiyi sıkça söylese usanır. Ama insanların bıkmadan usanmadan okudukça okudukları bir kitap vardır o da Allah’ın kelamı Kur’anı Kerimdir. Günde beş vakit 40 rekat ta okuruz. Usanan olmaz. Hafızlarımız ezberlemek için onlarca defa okur, hafız olurlar unutmamak için yine okurlar ama usanan hiç olmaz. Çünkü o Allah’ın kelamıdır. Onun için dünyada meşguliyetlerin en güzeli Allah’ın kelamı Kuran’ı kerim ile olan meşguliyetlerdir” diye konuştu. Kavillioğlu, yaz kuran kurslarının açılmasına emeği geçenlere teşekkür etti öğrencilere başarılar diledi.

Dörtyol Kaymakamı Murat Bulacak ise hayatta hem maddi ilimlerin hem de manevi ilimlerin öğrenilmesi gerektiğini belirterek “Gelişeceksek, büyüyeceksek dünyada kendimize yer edineceksek ikisini beraber yapmamız lazım” dedi.

Kurs öğrencileri tarafından okunan Kur’anı kerim, ilahi ve çeşitli gösterilerin ardından kursu başarıyla tamamlayan 305 öğrenciye kurs bitirme belgeleri ve emeği geçenlere protokol tarafından plaket verildi.

Etkinliğe Ak Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, İlçe Müftüsü Bilal Kadı, İlçe Milli Eğitim Mehmet Toksoy, Ak Parti İlçe Başkanı Yasin Taşar, müftülük görevlileri, aileler ve öğrenciler katıldı.