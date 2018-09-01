Dünya Aba Güreşi öncesi seminer verildi

Hatay’da yapılacak olan Uluslararası Aba Güreşi Dünya Kupası Şampiyonası öncesi müsabaka hakemlerine ve güreşecek sporculara seminer verildi.

Büyükşehir Belediyesi Spor Kompleksinde gerçekleştirilen seminerlerde hakemlere ve sporculara gerekli talimatlar ve bilgilendirmeler yapıldı.

Dünya Aba Güreşi Federasyonu Genel Başkanı Prof. Dr. İbrahim Öztek önderliğinde gerçekleşen seminere, birçok milletten sporcu katıldı. Dokuzuncusu düzenlenecek olan Uluslararası Dünya Aba Güreşi Şampiyonasının başarılı geçmesi için ellerinden geleni yapacaklarını ifade eden İbrahim Öztek, hak edenin kazanacağı bir şampiyona olacağının altını çizdi.