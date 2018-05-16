Dünya Çiftçiler Günü’nde çiftçilere ödül

Dünya Çiftçiler Günü kapsamında düzenlenen ödül töreninde, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Furkan Mete, çiftçileri devletin sağladığı bütün imkanlarla buluşturmaya, refahını artırmaya ve ilçeyi kalkındırmaya çalıştıklarını söyleyerek, “Bitkisel, hayvansal, Kırsal Kalkınma, Genç Çiftçilere ve Kadın Çiftçilere yönelik desteklemelerle çiftçilerimizi güçlendirmeye, Erzin’i tarımda marka şehir yapmaya gayret ediyoruz” dedi.
Programın açılış konuşmasının ardından, Yılın Kadın Çiftçi Ödülüne Emine Çolak, Yılın Narenciye Yetiştiricisi Ödülüne Bestami Özmen, Yılın Zeytin Üreticisi Ödülüne Ökkeş Gökçe, Yılın Girişimci Çiftçi Ödülüne Yunus Can Soyer ve Yılın Genç Çiftçi Ödülüne ise Emrah Güllü layık görüldü.