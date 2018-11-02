Dünyanın aradığı terörist Hatay'da çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı

A., Hatay'ın Belen ilçesinde, jandarma ekiplerince yapılan operasyonda yakalandı. İskenderun Adliyesinde nöbetçi mahkemeye çıkarılan terörist V.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İskenderun Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı

İskenderun İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dünyanın her yerinde aranan DEAŞ terör örgütü üyesi V.A.'nın Suriye'den Hatay'ın Belen ilçesine geldiğini saptadı. DEAŞ adına çok sayıda kişiyi infaz ettiği belirlenen V.A.'nın kaldığı eve baskın yapan ekipler, teröristi yakaladı. V.A.'nın kaldığı evde yapılan aramada ise çok sayıda örgütsel doküman bulundu. Gözaltına alınan V.A., jandarmadaki sorgusunun ardından İskenderun Adliyesinde çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.