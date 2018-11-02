İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dünyanın aradığı terörist Hatay'da çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı

Terör örgütü DEAŞ adına çok sayıda kişiyi infaz eden terörist olarak bilinen V.

A., Hatay'ın Belen ilçesinde, jandarma ekiplerince yapılan operasyonda yakalandı. İskenderun Adliyesinde nöbetçi mahkemeye çıkarılan terörist V.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.



İskenderun Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı


İskenderun İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dünyanın her yerinde aranan DEAŞ terör örgütü üyesi V.A.'nın Suriye'den Hatay'ın Belen ilçesine geldiğini saptadı. DEAŞ adına çok sayıda kişiyi infaz ettiği belirlenen V.A.'nın kaldığı eve baskın yapan ekipler, teröristi yakaladı. V.A.'nın kaldığı evde yapılan aramada ise çok sayıda örgütsel doküman bulundu. Gözaltına alınan V.A., jandarmadaki sorgusunun ardından İskenderun Adliyesinde çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.