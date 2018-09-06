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06 Eylül 2018 19:55

‘Dur’ ihtarına uymayan cezaevi firarisi yakalandı

Hatay’da ‘dur’ ihtarına uymayan cezaevi firarisi uzun süren kovalamacanın ardından şehir merkezinde yakalandı.

‘Dur’ ihtarına uymayan cezaevi firarisi yakalandı

06 Eylül 2018 19:55


Olay, Merkez ilçe Antakya’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Narlıca mevkinde rutin kontrol gerçekleştiren trafik ekiplerinin dur ikazına uymayan ve cezaevi firarisi olduğu öğrenilen Ü.K. ile polis ekipleri arasında kıyasıya kovalamaca yaşandı. Narlıca Mahallesi’nde başlayan, Köprübaşı İstiklal Caddesine kadar devam eden kovalamacada, ara sokağa kaçan sürücü araç tekerleğine ateş edilmesiyle daha fazla ilerleyemedi. Araçtan inerek koşarak kaçmaya çalışan Ü.K., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, cezaevi firarisinin aracında bulunan eşi ve çocuğu da ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.




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