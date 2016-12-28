Düşük fiyat, mandalina ağaçlarını söktürdü

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde mandalina fiyatlarının düşük olmasından dolayı bazı üreticiler, mandalina ağaçlarını kökünden söktü.

Dörtyol ilçesindeki çiftçiler, ürettikleri mandalinanın tarlada alıcı bulamaması, gelen alıcıların da çürük olduğunu öne sürerek ürünün kilosuna 30 kuruş vermesine tepki gösterdi.

Düşük fiyat nedeniyle birçok üreticinin mandalina ağaçlarını söktüğünü söyleyen Kuzuculu Mahallesi’nden çiftçi Nazım Sönmez, “Mandalinayı dışarıda fazla bekletemiyoruz. Çünkü çok çabuk bozulabilen bir üründür. Çiftçiler emeğinin karşılığını alamadığı için mandalina ağaçlarını kökünden çıkarıyor. Motorlu testereyle de odun haline dönüştürerek kış aylarında yakacak olarak kullanacaklar. Biz üretici olarak tarlada 30 kuruşa ürünümüzün kilosunu ancak satabiliyorken aynı ürün market reyonlarında 1 veya 2 liraya satılıyor. Üretici olarak 6 ay yüzüne bakıyoruz ama bir market gibi para kazanamıyoruz” dedi.

Tarlasındaki mandalina ağaçlarını kesen üreticilerden Ahmet Özer ise her geçen yıl işinin biraz daha zorlaştığını, üründen para kazanamadıkları için başka ürüne yöneleceğini, bu nedenle de mandalina ağaçlarını kestiğini ifade etti.

Yılda ortalama 250 bin ton mandalina üretimi gerçekleştirilen Hatay’ın Dörtyol ilçesi, Türkiye’nin en önemli üretim merkezlerinden biri durumunda.