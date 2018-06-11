Edip Kahlıoğulları toprağa verildi

Hatay’ın Samandağ ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Edip Kahlıoğulları’nın cenazesi, Çiğdede Mahallesi Asri Mezarlığı’nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze törenine Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir, eski Sanayi ve Ticaret Bakanı Fuat Çay, CHP Milletvekili Serkan Topal, Samandağ Kadın Danışma Merkezi Başkanı Hülya Nehir, Samandağ Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yıldız, Samandağ Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Kamacı, Samandağ Belediye Başkan Yardımcısı Adem Yılgın, Samandağ Belediye Başkan Yardımcısı Meltem Ahres Nural, CHP Hatay Milletvekili adayı Mehmet Güzelmansur, Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez, Hatay Veteriner Hekimler Odası Başkanı Yahya Hamurcu, eski milletvekili Refik Eryılmaz, Samandağ Belediyesi eski Başkanı Ganim Canbolat, Antakya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Murat Berber, Hatay Basın ve Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Siper, ATSO Başkanı Hikmet Çinçin, ATSO Meclis Başkanı Selahattin Eskiocak, Samandağ Belediyesi Meclis üyeleri, Defne Belediyesi Meclis üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri, ailesi, akrabaları ve çok sayıda seveni katıldı.
Edip Kahlıoğulları için 16 Haziran Cumartesi günü saat 12.00’de Çiğdede Mahallesi’nde bulunan evinde Kur’an-ı Kerim hatmi okutulacağı bildirildi.